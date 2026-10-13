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Аргументы недели

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Хакерская атака парализовала работу супермаркетов Франции

Хакерская атака парализовала работу супермаркетов Франции

Хакеры взломали системы управления холодильным оборудованием в сотнях супермаркетов Франции, подняв температуру в холодильниках и морозильных камерах до 50 °C.

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