ЮАР и Китай указали Украине и России соблюдать три принципа для урегулирования конфликта

В совместном заявлении двух стран по итогам переговоров в Пекине председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамапосы говорится, что КНР и ЮАР считают, что российско-украинский конфликт должен быть разрешен политически — путем мирных переговоров.