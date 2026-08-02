‼️🇷🇺🇺🇦Мост в Затоке частично разрушен ударом: Нанесён серьезный ущерб южной логистике Украины ▪️Появились кадры комбинированного удара ВС РФ по стратегическому мосту в районе Затоки Одесской области.
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‼️🇷🇺🇺🇦Мост в Затоке частично разрушен ударом: Нанесён серьезный ущерб южной логистике Украины ▪️Появились кадры комбинированного удара ВС РФ по стратегическому мосту в районе Затоки Одесской области.
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