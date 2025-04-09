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«Наскакали, а теперь как цыганча мотаются по миру»: украинский беженец объяснил, почему ему весело

«Наскакали, а теперь как цыганча мотаются по миру»: украинский беженец объяснил, почему ему весело

БлокнотРУ У украинского беженца, живущего в Италии, жизнь явно удалась. Одно раздражает – вопрос, который ему, судя по всему, задают постоянно: а вернется ли он на Украину.

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