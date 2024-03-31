Военные РФ штурмуют Новомихайловку, наступая на донецком направлении

РИА Новости/Константин Михальчевский Современные европейские лидеры далеки от реальности. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявляет – мир возможен в любое время – единственным условием для этого должен стать вывод российских войск и возвращение Украины в границы 1991 года.