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Карен Адамян уверен в победе Франции над Бельгией: «Мобильная команда Дешама просто перебегает бельгийцев»

Комментатор «Матч ТВ» Карен Адамян сделал прогноз на матч 1/8 финала Евро-2024 между Францией и Бельгией.

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