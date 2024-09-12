Евкуров: для подготовки отрядов «Барс» нужно достроить учебные объекты

Подготовка бойцов добровольческих отрядов «Барс» требует доработки, необходимо достроить некоторые учебные объекты, заявил заместитель министра обороны России генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров 12 сентября во время поездки в войска Московского военного округа, сообщили в российском военном ведомстве.
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