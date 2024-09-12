smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 604 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Maxim
    Кто же делает петлю Нестерова - на лодке..Названа самая вер...
  • Maxim
    Отменить помидоры оттуда..ВСУ использовали ...
  • Maxim
    Отлично, всех - в Заполярье..Вымогавшие у воен...

Евкуров: для подготовки отрядов «Барс» нужно достроить учебные объекты

Евкуров: для подготовки отрядов «Барс» нужно достроить учебные объекты

Подготовка бойцов добровольческих отрядов «Барс» требует доработки, необходимо достроить некоторые учебные объекты, заявил заместитель министра обороны России генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров 12 сентября во время поездки в войска Московского военного округа, сообщили в российском военном ведомстве.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх