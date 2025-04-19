Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Журналисты поинтересовались у Трампа, прекратит ли он военную помощь Украине в случае выхода из процесса переговоров

Журналисты поинтересовались у Трампа, прекратит ли он военную помощь Украине в случае выхода из процесса переговоров

Президент США прокомментировал заявление госсекретаря Марка Рубио о том, что Вашингтон может выйти из переговорного процесса по украинскому урегулированию, если увидит, что процесс не приносит результата.

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