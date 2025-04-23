Аналитики заметили тренд на экономию на чаевых среди девушек-зумеров

Меньше всего чаевых в России оставляют девушки-зумеры (в возрасте от 18 лет до 24 года). Как показало исследование сервиса "Плавно", зумерши оставляют чаевые лишь в 62% случаев, тогда как, например, мужчины этого же возраста выражают благодарность в 86% случаев.