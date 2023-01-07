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Что будет, если пить кофе с лимоном

Что будет, если пить кофе с лимоном

Почему‑то считается, что сочетание абсолютно несочетаемых продуктов может принести какую‑то пользу. Так, в соцсетях люди активно делятся своим позитивным опытом употребления кофе с лимоном: мол, он и похудеть помогает, и от прыщей избавляет.

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