В Кургане пенсионерка потеряла почти полмиллиона из-за приложения на телефоне

На днях 83-летняя курганская пенсионерка стала очередной жертвой телефонных мошенников. Под предлогом замены электрических счетчиков, злоумышленник убедил ее установить на телефон приложение, которое впоследствии позволило ему получить доступ к ее банковскому счету и похитить без малого полмиллиона рублей.