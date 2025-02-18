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Царьград

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"Я - русский!". Отмена России привела к обратному эффекту. Заказчик даже расплакался. Буквально

"Я - русский!". Отмена России привела к обратному эффекту. Заказчик даже расплакался. Буквально

"Я - русский!" - эти слова звучат всё чаще по всему миру. Отмена России после начала СВО теперь привела к обратному эффекту и заказчик русофобии даже расплакался.

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Комментарии
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Андрей
Ну вот... а в одной из рязанских школ учительница, решившая придерживаться новых веяний, зачеркнула слово «русский» и исправила его на более «универсальное» — «россиянин»
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19 час.
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