ВНИМАНИЕ ОБЬЕЗД!!!! Перекрыт участок дороги от ул. Марии Ульяновой в направлении ост. «Мотель» . Объезд проспекта Ильича по ул.
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ВНИМАНИЕ ОБЬЕЗД!!!! Перекрыт участок дороги от ул. Марии Ульяновой в направлении ост. «Мотель» . Объезд проспекта Ильича по ул.
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