Поздравление главы МЧС России Александра Куренкова с Днем защитника Отечествa

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!Поздравляю вас с Днем защитника Отечества. Праздник истинных патриотов в рамках объявленного Президентом России Владимиром Путиным тематического года и 80-летия Великой Победы наполняется для нас еще большей ответственностью.