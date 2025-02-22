Поздравление главы МЧС России Александра Куренкова с Днем защитника Отечествa

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!Поздравляю вас с Днем защитника Отечества. Праздник истинных патриотов в рамках объявленного Президентом России Владимиром Путиным тематического года и 80-летия Великой Победы наполняется для нас еще большей ответственностью.
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