Хризантемы, астры, эустомы: какие цветы лучше выбрать для букета к 1 сентября

Роспотребнадзор: как выбрать и сохранить свежесть букета к 1 сентября. В преддверии Дня знаний Роспотребнадзор даёт полезные рекомендации по выбору и хранению живых цветов — чтобы школьный букет радовал не только в праздничный день, но и оставался свежим как можно дольше.
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