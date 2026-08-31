Хризантемы, астры, эустомы: какие цветы лучше выбрать для букета к 1 сентября

Роспотребнадзор: как выбрать и сохранить свежесть букета к 1 сентября. В преддверии Дня знаний Роспотребнадзор даёт полезные рекомендации по выбору и хранению живых цветов — чтобы школьный букет радовал не только в праздничный день, но и оставался свежим как можно дольше.