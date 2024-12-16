АндрейБорков

Если солдаты группы "центр" появяться на УкРуине, то "германские "зеленые" почти мгновенно приобретут совершенно другой цвет, они станут пожухло серыми, так как подвергуться воздействию очень высоких температур, очень сильной ударной(взрывной) волны, проникающей радиации, световому излучению, электромагнитному импульсу и далее по списку поражающих факторов ядерного взрыва. Пока еще большая часть немчуры это понимает, значит у них еще есть шанс околеть своей смертью.