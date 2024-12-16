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Царьград

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"Зелёные" требуют отправить Бундесвер на Украину: Опрос в Германии

"Зелёные" требуют отправить Бундесвер на Украину: Опрос в Германии

Немцев спросили, хотят ли они, чтобы их армия отправилась на Украину. "За" оказались только "зелёные".

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Комментарии
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АндрейБорков
Если солдаты группы &quot;центр&quot; появяться на УкРуине, то &quot;германские &quot;зеленые&quot; почти мгновенно приобретут совершенно другой цвет, они станут пожухло серыми, так как подвергуться воздействию очень высоких температур, очень сильной ударной(взрывной) волны, проникающей радиации, световому излучению, электромагнитному импульсу и далее по списку поражающих факторов ядерного взрыва. Пока еще большая часть немчуры это понимает, значит у них еще есть шанс околеть своей смертью.
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16 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Зелёные хотят, пусть всем депутатским корпусом и входят, их там быстро с дерьмо мешают, при чем здесь весь остальной немецкий народ.
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15 час.

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