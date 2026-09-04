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Курские новости

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В Курске начнут проектировать ремонт общественной бани

В Курске начнут проектировать ремонт общественной бани

Контракт на разработку проекта капремонта бани в Курске заключён с компанией, предложившей цену 1,9 млн рублей при начальной стоимости 4,4 млн.

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