Во время вчерашнего паломничества к фонтану в Омской крепости люди сломали еще и систему автополива. Как сообщили власти, шланги проложены по всему периметру набережной.
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