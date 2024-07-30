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Разумовский вестник

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В штабе общественной поддержки «Единой России» на выборах в МГД обсудили проекты сохранения малых рек и прудов Москвы

В штабе общественной поддержки «Единой России» на выборах в МГД обсудили проекты сохранения малых рек и прудов Москвы

Водные объекты играют большую роль для развития туристического потенциала Москвы В штабе общественной поддержки «Единой России» состоялась программная сессия «Экология города: малые реки и пруды, сохранение водных ресурсов».

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