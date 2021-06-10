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Путин заявил об отсутствии гарантий невступления Украины в НАТО

Путин заявил об отсутствии гарантий невступления Украины в НАТО

Президент РФ Владимир Путин не разделяет позицию тех, кто сомневается над возможностью вступления Киева в НАТО.

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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Ну тогда при таких заявлениях ВВП надо сдавать кастелянше ключи от Кремля и бежать подальше от России поскольку НАТО разместит свои ракеты у хохлов и пожалуйте 3 минуты прямой наводкой , да можно и артиллерией достать

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