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На все деньги! Тест и обзор AODES Sportcross 1000 LT-2

На все деньги! Тест и обзор AODES Sportcross 1000 LT-2

AODES Sportcross 1000 LT-2Цена: от 1 697 000 р.В продаже: с 2023 г. За рулем AODES Sportcross 1000 LT-2 чувствуешь себя как на старте ралли-рейда — спортивный «ковш» с развитой боковой поддержкой плотно обнимает тело, четырехточечные ремни безопасности надежно притягивают к спинке — из такого кресла не вылетишь даже при перевороте, главное — не выставлять руки наружу, и мощный силовой каркас позаботится о том, чтобы вы себе ничего не сломали.

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Комментарии
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Модест
У богатых свои причуды. За такие бабки можно приобрести подержанный Дефендер или Патрол и не париться. Про УАЗики вообще молчу. Смешно за такую сноповязалку такие приличные деньги выкладывать.
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