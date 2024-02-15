На все деньги! Тест и обзор AODES Sportcross 1000 LT-2

AODES Sportcross 1000 LT-2Цена: от 1 697 000 р.В продаже: с 2023 г. За рулем AODES Sportcross 1000 LT-2 чувствуешь себя как на старте ралли-рейда — спортивный «ковш» с развитой боковой поддержкой плотно обнимает тело, четырехточечные ремни безопасности надежно притягивают к спинке — из такого кресла не вылетишь даже при перевороте, главное — не выставлять руки наружу, и мощный силовой каркас позаботится о том, чтобы вы себе ничего не сломали.