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Джордан Кларксон: «Болельщики были потрясающими. Наши матчи будут шумными, с заполненными трибунами – мы с нетерпением ждем этого»

Атакующий защитник сборной Филиппин и «Юты» Джордан Кларксон подвел итоги первой встречи против Доминиканской Республики (81:87), также отметив невероятную поддержку домашней арены.

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