Дела судебные: иск против главы Еврокомиссии

Суд города Льежа начал в прошлую пятницу рассматривать иск против главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен за нарушения, которые, вероятно, были допущены при заключении контрактов на закупку вакцины от коронавируса компании Pfizer на 35 млрд евро, сообщил ТАСС.