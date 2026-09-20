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Татар-информ

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Опыт Татарстана по работе с впервые голосующими представили в ЦИК РФ

Опыт Татарстана по работе с впервые голосующими представили в ЦИК РФ

Фестиваль «Время молодых» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Опыт Республики Татарстан по работе с молодыми и впервые голосующими избирателями был представлен в Едином информационном центре Центральной избирательной комиссии России.

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