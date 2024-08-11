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Блогер Лерчек рассказала, что после развода ей трудно знакомиться с мужчинами

Блогер Лерчек рассказала, что после развода ей трудно знакомиться с мужчинами

Несколько месяцев публика с интересом наблюдала за скандалами вокруг семейства Чекалиных. Известный блогер Лерчек вместе с мужем попали под пристальное внимание правоохранителей из-за проблем с оплатой налогов.

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