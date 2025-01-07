Украинская армия пытается проводить наступление в Курской области по прямому приказу Владимира Зеленского, который готовится к встрече контактной группы по Украине на базе Рамштайн в Германии, считает бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен.
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