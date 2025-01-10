В результате прямого попадания в многоквартирный жилой дом в городе Светлодарске погибла женщина.<strong>Вооруженные силы Украины атаковали города Донецк и Светлодарск в Донецкой народной республике, <a href="https://t.
ВСУ обстреляли Донецк и Светлодарск, есть жертвы
Комментарии
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АЖ
Александр Жигилий
Они атакуют Химмарсами, давно перешли все мыслимые и немыслимые "красные линии"- а Кремль кормит обещаниями всех и вся-смысл пообещать, не значит жениться! Китайцы уже удивлены- мы их в нашем пустословии давно обошли , как заяц черепаху!!!
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