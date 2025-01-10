ВСУ обстреляли Донецк и Светлодарск, есть жертвы

АЖ

Александр Жигилий

Они атакуют Химмарсами, давно перешли все мыслимые и немыслимые "красные линии"- а Кремль кормит обещаниями всех и вся-смысл пообещать, не значит жениться! Китайцы уже удивлены- мы их в нашем пустословии давно обошли , как заяц черепаху!!!