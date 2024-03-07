Испанские солдаты меняют пол ради льгот и высокой зарплаты

ТАСС/Иван Батырев 41 военный из испанского автономного города Сеута, который находится на севере Африки, сменил пол в документах после принятия "Закона о транссексуалах*" (Ley Trans) ради повышенной зарплаты и положенных местным женщинам льгот, пишет El Español.