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ВС России взяли еще один населенный пункт в Сумской области

Вооруженные силы (ВС) России взяли населенный пункт Алексеевка в Сумской области. Об этом сообщило Министерство обороны России в Telegram-канале.

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