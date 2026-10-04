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Регионы России

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«Реал» планирует продлить контракт с Джудом Беллингемом до 2031 года с повышением зарплаты

«Реал» планирует продлить контракт с Джудом Беллингемом до 2031 года с повышением зарплаты

Мадридский футбольный клуб «Реал» ведет переговоры о продлении контракта с полузащитником Джудом Беллингемом до 2031 года.

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