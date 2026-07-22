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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мостовой о россиянах: «Нужно не бояться и уезжать. Молодые игроки остаются, а потом смотришь – ему 30 лет, а у него 10 голов в РПЛ. Когда зарплата 2 млн долларов, кому он там нужен?»

Экс-полузащитник «Сельты», «Спартака» и сборной России Александр Мостовой порассуждал о решениях в футбольной карьере.

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