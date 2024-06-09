#НамПишут А никто не знает для чего раскрыли крышу школы N2? Ее раскрывают тогда, когда стройматериалы готовы и быстренько перекрывают, по две недели никто крышу раскрытой не держит.
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#НамПишут А никто не знает для чего раскрыли крышу школы N2? Ее раскрывают тогда, когда стройматериалы готовы и быстренько перекрывают, по две недели никто крышу раскрытой не держит.