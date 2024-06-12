Центральный парк культуры и отдыха начинает летний сезон с водных аттракционов

Сегодня, 12 июня, в Центральном парке культуры и отдыха стартует сезон летних каникул. Гости парка смогут насладиться не только прекрасными видами реки Волги, но и испытать приключения на новых водных аттракционах.
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