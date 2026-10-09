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Психолог: резкая смена поведения ребёнка может говорить о проблемах в школе

Психолог: резкая смена поведения ребёнка может говорить о проблемах в школе

Психолог Софья Пименова перечислила несколько признаков, которые могут указывать на то, что ребёнок испытывает стресс или столкнулся с проблемами в школе либо детском саду.

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