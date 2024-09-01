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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Бобруйские милиционеры приняли участие в благотворительной акции в преддверии 1 сентября.

Бобруйские милиционеры приняли участие в благотворительной акции в преддверии 1 сентября.

Руководство УВД Бобруйского горисполкома в лице вриод начальника управления Антона Коваля, а также заместителя начальника УВД Дмитрия Шалыгина посетили по месту жительства сотрудников, воспитывающих троих детей, а также многодетную семью погибшего милиционера.

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