Бобруйские милиционеры приняли участие в благотворительной акции в преддверии 1 сентября.

Руководство УВД Бобруйского горисполкома в лице вриод начальника управления Антона Коваля, а также заместителя начальника УВД Дмитрия Шалыгина посетили по месту жительства сотрудников, воспитывающих троих детей, а также многодетную семью погибшего милиционера.