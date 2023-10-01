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Россия обеспечит 90% домохозяйств широкополосным доступом к интернету к концу 2024 года

Россия обеспечит 90% домохозяйств широкополосным доступом к интернету к концу 2024 года

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в своем обращении к россиянам по случаю Дня интернета, который отмечается 30 сентября, заявил, что к концу 2024 года 90% домохозяйств в стране будут иметь широкополосный доступ к интернету.

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