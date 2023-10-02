БПЛА Вооружённых сил Украины уничтожен над Брянской областью

Украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа уничтожен дежурными средствами ПВО.По информации Министерства обороны России, 2 октября около 23:30 в Брянской области дежурные средства ПВО предотвратили террористическую атаку Вооружённых сил Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии