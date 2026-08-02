No, The Spanish Invaders Have Not All Just 'Gone Home' Authored by Steve Watson via Modernity News, Spanish authorities and their leftist allies are pushing the line that the tens of thousands of migrants who stormed Ceuta have mostly "gone home.
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