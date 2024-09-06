Узрели попытку вмешаться: в США отреагировали на слова Путина о выборах

В США прокомментировали слова президента России Владимира Путина о выборах за океаном. В Белом доме дали понять — им высказывание российского лидера не понравилось, а решать, кто станет следующим президентом США, будет американский народ.
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