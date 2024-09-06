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  • Elena Eliseeva
    Не верюОпубликованы кадр...
  • Eduard
    Задолбали демогрилы уже Трампа! А всё негр Обама тамзакулисоем хороводит.Этими белыми рабами!Дожить до выборов...
  • Eduard
    Демократы СЩА это обычные негодяи и уголовники,причем всем скопом.Сейчас вообще мир сходит с ума "солидарно"!Дожить до выборов...

Узрели попытку вмешаться: в США отреагировали на слова Путина о выборах

Узрели попытку вмешаться: в США отреагировали на слова Путина о выборах

В США прокомментировали слова президента России Владимира Путина о выборах за океаном. В Белом доме дали понять — им высказывание российского лидера не понравилось, а решать, кто станет следующим президентом США, будет американский народ.

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