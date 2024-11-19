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Ким Чен Ын призвал продвигать торговое сотрудничество с Россией

Ким Чен Ын призвал продвигать торговое сотрудничество с Россией

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о важности всестороннего продвижения торгово-экономического и научно-технического сотрудничества с Россией, подчеркнув, что отношения между двумя странами стали более тесными и углубленными.

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