Ким Чен Ын призвал продвигать торговое сотрудничество с Россией

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о важности всестороннего продвижения торгово-экономического и научно-технического сотрудничества с Россией, подчеркнув, что отношения между двумя странами стали более тесными и углубленными.
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