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Депутаты бундестага призвали отправить Украине дальнобойные ракеты Taurus

Депутаты бундестага призвали отправить Украине дальнобойные ракеты Taurus

Германия должна отправить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. К такому выводу пришли глава комитета бундестага по европейским делам, депутат партии "Зеленые" Антон Хофрайтер и член Христианско-демократического союза по внешней политики Норберт Реттген, чьи слова передает ТАСС.

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Комментарии
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Влад Владимиров
Похоже, что некоторые фрицы там на Новый год немного, как говорят, перебрали, блин, со своим шнапсом... От этого Хофрайтер, как и Реттген, тут чушь несет...А это уже явный признак наступление и у них коллапса.
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