Депутаты бундестага призвали отправить Украине дальнобойные ракеты Taurus

Германия должна отправить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. К такому выводу пришли глава комитета бундестага по европейским делам, депутат партии "Зеленые" Антон Хофрайтер и член Христианско-демократического союза по внешней политики Норберт Реттген, чьи слова передает ТАСС.
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