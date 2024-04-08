В Кемеровской области полицейские провели встречу со студентами и рассказали им об опасности экстремизма

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу провели встречу со студентами филиала Кемеровского государственного института и курсантами Кузбасского института Федеральной службы исполнения наказаний.
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