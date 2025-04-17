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Рома Жуков оставил многодетную бывшую без денег: «21 тысяча рублей на шестерых»

Рома Жуков оставил многодетную бывшую без денег: «21 тысяча рублей на шестерых»

Бывшая жена певца Ромы Жукова Елена снова жалуется на его жадность и безразличие к судьбе детей. После 12 совместных лет и рождения семерых детей артист ушел к молодой пассии, с которой его, к слову, познакомила супруга.

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