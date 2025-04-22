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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Грузоперевозчик победил в споре из-за налогов на выплаты за изъятые Украиной фуры

Грузоперевозчик победил в споре из-за налогов на выплаты за изъятые Украиной фуры

Верховный суд (ВС) признал незаконным налог на компенсацию за изъятые на территории Украины фуры. Кассационную жалобу в ВС подала логистическая компания «Стар транс», она оспаривала доначисление налога на добавленную стоимость и прибыль на выплаты за утрату грузовых автомобилей.

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