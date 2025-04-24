НХЛ: "Нью-Йорк Рейнджерс" продлевает контракт с генменеджером Друри

Клуб НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" продлил контракт с генменеджером Крисом Друри. В условиях неудачного сезона команда завершила Восточную конференцию на 11-м месте, что повлекло отставку главного тренера Питера Лавиолетта.
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