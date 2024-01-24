IEA To Expedite 2025 Oil Demand Forecast in OPEC Competition

The International Energy Agency (IEA) has announced that it will publish its 2025 oil demand forecast report in April, about three months earlier than its former schedule after OPEC expedited its equivalent report by six months.
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