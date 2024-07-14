Алла Пугачева вышла на связь с больным Отаром Кушанашвили: «Я жизнь посвящу тому, чтобы тебя в застенках сгноить»

Сейчас Алла Пугачева сохраняет вполне теплые отношения с Отаром Кушанашвили. Однако мало кто помнит, что много лет назад журналист попал с Примадонной в скандальную ситуацию, которая в итоге довела до суда.
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