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Орловские новости

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  • Егор Горшков
    На ученых жалеть денег не стоит, это чревато.Призовой фонд нау...

Сотрудник РАН Олег Радюш рассказал о возможности удревления Орла

Сотрудник РАН Олег Радюш рассказал о возможности удревления Орла

В августе 2025 года Орел официально отметит 459-летие со дня своего основания царем Иваном Грозным. Однако наш город может оказаться значительно старше своего официального возраста – об этом свидетельствуют уникальные артефакты, обнаруженные в ходе раскопок в областном центре.

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