Сотрудник РАН Олег Радюш рассказал о возможности удревления Орла

В августе 2025 года Орел официально отметит 459-летие со дня своего основания царем Иваном Грозным. Однако наш город может оказаться значительно старше своего официального возраста – об этом свидетельствуют уникальные артефакты, обнаруженные в ходе раскопок в областном центре.