Смейся до слёз

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15 забавных переписок с неожиданным финалом

15 забавных переписок с неожиданным финалом

Ежедневно, переписываясь в мессенджерах, мы обмениваемся десятками сообщений. Благодаря людям с чувством юмора и жизненным курьёзам наши переписки никогда не будут скучными! Согласитесь, если пролистать старые диалоги, можно от души посмеяться.

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