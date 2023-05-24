15 забавных переписок с неожиданным финалом

Ежедневно, переписываясь в мессенджерах, мы обмениваемся десятками сообщений. Благодаря людям с чувством юмора и жизненным курьёзам наши переписки никогда не будут скучными! Согласитесь, если пролистать старые диалоги, можно от души посмеяться.