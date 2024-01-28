Volkswagen выпустит абсолютно новый внедорожник

Шеф-дизайнер подразделения коммерческих автомобилей Volkswagen Альберт Кирцингер опубликовал изображение автомобиля в своих соцсетях, где видно, что машина будет оснащена экспедиционным багажником, шноркелем, светодиодными фарами и грязевыми шинами с глубоким протектором.